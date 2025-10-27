nunu（NUNU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -5.94% 涨跌幅（1D） -6.36% 漲跌幅（7D） -4.41% 漲跌幅（7D） -4.41%

nunu（NUNU）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NUNU 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NUNU 的历史最高价为 $ 0.00768959，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NUNU 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.94%，过去 24 小时内变动为 -6.36%，过去 7 天内累计变动为 -4.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

nunu（NUNU）市场信息

市值 $ 400.82K$ 400.82K $ 400.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 400.82K$ 400.82K $ 400.82K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,957,403.522245 999,957,403.522245 999,957,403.522245

nunu 的当前市值为 $ 400.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NUNU 的流通量为 999.96M，总供应量是 999957403.522245，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 400.82K。