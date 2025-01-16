Numa 价格 (NUMA)
今天 Numa (NUMA) 的实时价格为 0.403541 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NUMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Numa 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.64K USD
- Numa 当天价格变化为 +1.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Numa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00468237。
在过去30天内，Numa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0304051194。
在过去60天内，Numa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0697992357。
在过去90天内，Numa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.12037100344133835。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00468237
|+1.17%
|30天
|$ -0.0304051194
|-7.53%
|60天
|$ +0.0697992357
|+17.30%
|90天
|$ +0.12037100344133835
|+42.51%
Numa 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.26%
+1.17%
-3.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
A non-custodial and decentralized Ethereum LST-backed real-world assets protocol with native yield and zero-slippage trading
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|1 NUMA 兑换 AUD
A$0.64970101
|1 NUMA 兑换 GBP
￡0.32686821
|1 NUMA 兑换 EUR
€0.39143477
|1 NUMA 兑换 USD
$0.403541
|1 NUMA 兑换 MYR
RM1.8159345
|1 NUMA 兑换 TRY
₺14.30552845
|1 NUMA 兑换 JPY
¥63.00082092
|1 NUMA 兑换 RUB
₽41.35488168
|1 NUMA 兑换 INR
₹34.93857978
|1 NUMA 兑换 IDR
Rp6,615.42517104
|1 NUMA 兑换 PHP
₱23.63136096
|1 NUMA 兑换 EGP
￡E.20.32232476
|1 NUMA 兑换 BRL
R$2.42528141
|1 NUMA 兑换 CAD
C$0.57706363
|1 NUMA 兑换 BDT
৳49.06251478
|1 NUMA 兑换 NGN
₦627.5869632
|1 NUMA 兑换 UAH
₴17.02135938
|1 NUMA 兑换 VES
Bs21.791214
|1 NUMA 兑换 PKR
Rs112.59197441
|1 NUMA 兑换 KZT
₸214.0785005
|1 NUMA 兑换 THB
฿13.96655401
|1 NUMA 兑换 TWD
NT$13.28456972
|1 NUMA 兑换 CHF
Fr0.36722231
|1 NUMA 兑换 HKD
HK$3.13954898
|1 NUMA 兑换 MAD
.د.م4.05558705