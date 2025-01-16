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NuLink 价格 (NLK)

USD

NuLink (NLK) 实时价格图表

$0.0174318
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+1.70%(1D)

今天 NuLink (NLK) 的价格

今天 NuLink (NLK) 的实时价格为 0.0174318 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NLK 兑换 USD 的价格为实时更新。
NuLink 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 663.01K USD
- NuLink 当天价格变化为 +1.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NuLink (NLK) 价格表现 USD

今天内，NuLink 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030505
在过去30天内，NuLink 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041257723
在过去60天内，NuLink 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022988447
在过去90天内，NuLink 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.005238881937450314

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00030505+1.78%
30天$ -0.0041257723-23.66%
60天$ +0.0022988447+13.19%
90天$ +0.005238881937450314+42.97%

NuLink (NLK) 价格分析

NuLink 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01699182
$ 0.01699182$ 0.01699182

$ 0.0176102
$ 0.0176102$ 0.0176102

$ 0.247958
$ 0.247958$ 0.247958

-0.44%

+1.78%

-12.56%

NuLink (NLK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 663.01K
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什么是NuLink (NLK)

NuLink aims to build a solution that makes it easy for developers to implement best of breed data security and privacy.

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NuLink (NLK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 NuLink (NLK) 的其他问题

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NLK 兑换为当地货币

1 NLK 兑换 AUD
A$0.028065198
1 NLK 兑换 GBP
0.014119758
1 NLK 兑换 EUR
0.016908846
1 NLK 兑换 USD
$0.0174318
1 NLK 兑换 MYR
RM0.0784431
1 NLK 兑换 TRY
0.61795731
1 NLK 兑换 JPY
¥2.721452616
1 NLK 兑换 RUB
1.786410864
1 NLK 兑换 INR
1.509245244
1 NLK 兑换 IDR
Rp285.767167392
1 NLK 兑换 PHP
1.020806208
1 NLK 兑换 EGP
￡E.0.877865448
1 NLK 兑换 BRL
R$0.104765118
1 NLK 兑换 CAD
C$0.024927474
1 NLK 兑换 BDT
2.119358244
1 NLK 兑换 NGN
27.10993536
1 NLK 兑换 UAH
0.735273324
1 NLK 兑换 VES
Bs0.9413172
1 NLK 兑换 PKR
Rs4.863646518
1 NLK 兑换 KZT
9.2475699
1 NLK 兑换 THB
฿0.603314598
1 NLK 兑换 TWD
NT$0.573854856
1 NLK 兑换 CHF
Fr0.015862938
1 NLK 兑换 HKD
HK$0.135619404
1 NLK 兑换 MAD
.د.م0.17518959