Nuklai 今日价格

Nuklai (NAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NAI。

Nuklai 目前市值在 $ 323,197 排名第 #-，流通供应量为 4.31B NAI。过去 24 小时内，NAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.072314，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.63%。过去一天，总交易量达到 --。

Nuklai（NAI）市场信息

市值 $ 323.20K$ 323.20K $ 323.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 750.55K$ 750.55K $ 750.55K 流通量 4.31B 4.31B 4.31B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nuklai 的当前市值为 $ 323.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NAI 的流通量为 4.31B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 750.55K。