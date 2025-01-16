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Nugget Rush 价格 (NUGX)

USD

Nugget Rush (NUGX) 实时价格图表

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+3.30%(1D)

今天 Nugget Rush (NUGX) 的价格

今天 Nugget Rush (NUGX) 的实时价格为 0.0007343 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NUGX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nugget Rush 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 88.17 USD
- Nugget Rush 当天价格变化为 +3.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Nugget Rush (NUGX) 价格表现 USD

今天内，Nugget Rush 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Nugget Rush 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001559823
在过去60天内，Nugget Rush 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000880146
在过去90天内，Nugget Rush 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009972220148678497

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+3.37%
30天$ -0.0001559823-21.24%
60天$ -0.0000880146-11.98%
90天$ -0.0009972220148678497-57.59%

Nugget Rush (NUGX) 价格分析

Nugget Rush 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00070892
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$ 0.00307437
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+3.37%

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Nugget Rush (NUGX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 88.17
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什么是Nugget Rush (NUGX)

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Nugget Rush (NUGX) 资源

官网

大家还在问：关于 Nugget Rush (NUGX) 的其他问题

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NUGX 兑换为当地货币

1 NUGX 兑换 AUD
A$0.001182223
1 NUGX 兑换 GBP
0.000594783
1 NUGX 兑换 EUR
0.000712271
1 NUGX 兑换 USD
$0.0007343
1 NUGX 兑换 MYR
RM0.00330435
1 NUGX 兑换 TRY
0.026030935
1 NUGX 兑换 JPY
¥0.114638916
1 NUGX 兑换 RUB
0.075251064
1 NUGX 兑换 INR
0.063575694
1 NUGX 兑换 IDR
Rp12.037702992
1 NUGX 兑换 PHP
0.043000608
1 NUGX 兑换 EGP
￡E.0.036979348
1 NUGX 兑换 BRL
R$0.004413143
1 NUGX 兑换 CAD
C$0.001050049
1 NUGX 兑换 BDT
0.089276194
1 NUGX 兑换 NGN
1.14198336
1 NUGX 兑换 UAH
0.030972774
1 NUGX 兑换 VES
Bs0.0396522
1 NUGX 兑换 PKR
Rs0.204877043
1 NUGX 兑换 KZT
0.38954615
1 NUGX 兑换 THB
฿0.025414123
1 NUGX 兑换 TWD
NT$0.024173156
1 NUGX 兑换 CHF
Fr0.000668213
1 NUGX 兑换 HKD
HK$0.005712854
1 NUGX 兑换 MAD
.د.م0.007379715