nufdog（NUF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000856 $ 0.00000856 $ 0.00000856 24H最低价 $ 0.00000926 $ 0.00000926 $ 0.00000926 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000856$ 0.00000856 $ 0.00000856 24H最高价 $ 0.00000926$ 0.00000926 $ 0.00000926 历史最高 $ 0.00029395$ 0.00029395 $ 0.00029395 最低价 $ 0.00000776$ 0.00000776 $ 0.00000776 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +7.58% 漲跌幅（7D） +10.08% 漲跌幅（7D） +10.08%

nufdog（NUF）当前实时价格为 $0.00000924。过去 24 小时内，NUF 的交易价格在 $ 0.00000856 至 $ 0.00000926 之间波动，市场活跃度显著。NUF 的历史最高价为 $ 0.00029395，历史最低价为 $ 0.00000776。

从短期表现来看，NUF 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +7.58%，过去 7 天内累计变动为 +10.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

nufdog（NUF）市场信息

市值 $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K 流通量 999.54M 999.54M 999.54M 总供应量 999,537,913.553052 999,537,913.553052 999,537,913.553052

nufdog 的当前市值为 $ 9.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NUF 的流通量为 999.54M，总供应量是 999537913.553052，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.23K。