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NuCypher 价格 (NU)

USD

NuCypher (NU) 实时价格图表

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+2.60%(1D)

今天 NuCypher (NU) 的价格

今天 NuCypher (NU) 的实时价格为 0.095239 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NU 兑换 USD 的价格为实时更新。
NuCypher 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.60K USD
- NuCypher 当天价格变化为 +2.65%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NuCypher (NU) 价格表现 USD

今天内，NuCypher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00246038
在过去30天内，NuCypher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0095871577
在过去60天内，NuCypher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0122119255
在过去90天内，NuCypher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01973847071680713

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00246038+2.65%
30天$ -0.0095871577-10.06%
60天$ +0.0122119255+12.82%
90天$ +0.01973847071680713+26.14%

NuCypher (NU) 价格分析

NuCypher 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.092779
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$ 0.098328
$ 0.098328$ 0.098328

$ 2.61
$ 2.61$ 2.61

+0.35%

+2.65%

+0.39%

NuCypher (NU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.60K
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0.00
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什么是NuCypher (NU)

Privacy layer for distributed systems and decentralized applications. NuCypher KMS helps dApp developers secure their data on the blockchain with decentralized proxy re-encryption as a service.

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NuCypher (NU) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 NuCypher (NU) 的其他问题

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NU 兑换为当地货币

1 NU 兑换 AUD
A$0.15333479
1 NU 兑换 GBP
0.07714359
1 NU 兑换 EUR
0.09238183
1 NU 兑换 USD
$0.095239
1 NU 兑换 MYR
RM0.4285755
1 NU 兑换 TRY
3.37622255
1 NU 兑换 JPY
¥14.86871268
1 NU 兑换 RUB
9.76009272
1 NU 兑换 INR
8.24579262
1 NU 兑换 IDR
Rp1,561.29483216
1 NU 兑换 PHP
5.57719584
1 NU 兑换 EGP
￡E.4.79623604
1 NU 兑换 BRL
R$0.57238639
1 NU 兑换 CAD
C$0.13619177
1 NU 兑换 BDT
11.57915762
1 NU 兑换 NGN
148.1156928
1 NU 兑换 UAH
4.01718102
1 NU 兑换 VES
Bs5.142906
1 NU 兑换 PKR
Rs26.57263339
1 NU 兑换 KZT
50.5242895
1 NU 兑换 THB
฿3.29622179
1 NU 兑换 TWD
NT$3.13526788
1 NU 兑换 CHF
Fr0.08666749
1 NU 兑换 HKD
HK$0.74095942
1 NU 兑换 MAD
.د.م0.95715195