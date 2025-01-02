Nucleon xCFX 价格 (XCFX)
今天 Nucleon xCFX (XCFX) 的实时价格为 0.202934 USD。目前其市值为 $ 3.20M USD。XCFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nucleon xCFX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.66K USD
- Nucleon xCFX 当天价格变化为 +6.10%
- 其循环供应量为 15.76M USD
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今天内，Nucleon xCFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01166836。
在过去30天内，Nucleon xCFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0585632619。
在过去60天内，Nucleon xCFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0522249025。
在过去90天内，Nucleon xCFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00917602708670178。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01166836
|+6.10%
|30天
|$ -0.0585632619
|-28.85%
|60天
|$ +0.0522249025
|+25.73%
|90天
|$ +0.00917602708670178
|+4.74%
Nucleon xCFX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.21%
+6.10%
+5.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 XCFX 兑换 AUD
A$0.3246944
|1 XCFX 兑换 GBP
￡0.1623472
|1 XCFX 兑换 EUR
€0.19481664
|1 XCFX 兑换 USD
$0.202934
|1 XCFX 兑换 MYR
RM0.90711498
|1 XCFX 兑换 TRY
₺7.16559954
|1 XCFX 兑换 JPY
¥31.88701942
|1 XCFX 兑换 RUB
₽22.42217766
|1 XCFX 兑换 INR
₹17.4015905
|1 XCFX 兑换 IDR
Rp3,273.12857402
|1 XCFX 兑换 PHP
₱11.7498786
|1 XCFX 兑换 EGP
￡E.10.30295918
|1 XCFX 兑换 BRL
R$1.2581908
|1 XCFX 兑换 CAD
C$0.29222496
|1 XCFX 兑换 BDT
৳24.250613
|1 XCFX 兑换 NGN
₦313.65276106
|1 XCFX 兑换 UAH
₴8.54555074
|1 XCFX 兑换 VES
Bs10.349634
|1 XCFX 兑换 PKR
Rs56.5577058
|1 XCFX 兑换 KZT
₸106.52614462
|1 XCFX 兑换 THB
฿6.95454818
|1 XCFX 兑换 TWD
NT$6.67449926
|1 XCFX 兑换 CHF
Fr0.1826406
|1 XCFX 兑换 HKD
HK$1.57679718
|1 XCFX 兑换 MAD
.د.م2.05166274