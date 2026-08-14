Nubila Network 今日价格

Nubila Network (NB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.70%。当前 NB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NB。

Nubila Network 目前市值在 $ 117,347 排名第 #-，流通供应量为 184.00M NB。过去 24 小时内，NB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.110933，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NB 在过去一小时内波动了 +0.30%，过去7 天内波动了 -20.48%。过去一天，总交易量达到 $ 6.55K。

Nubila Network（NB）市场信息

市值 $ 117.35K$ 117.35K $ 117.35K 成交量（24H） $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K 完全稀释市值 $ 637.76K$ 637.76K $ 637.76K 流通量 184.00M 184.00M 184.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nubila Network 的当前市值为 $ 117.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.55K。NB 的流通量为 184.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 637.76K。