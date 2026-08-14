nubcat 今日价格

nubcat (NUB) 今日实时价格为 $ 0.00206802，过去 24 小时内变化了 2.47%。当前 NUB 兑 USD 的汇率为 $ 0.00206802 每 NUB。

nubcat 目前市值在 $ 2,067,875 排名第 #-，流通供应量为 999.91M NUB。过去 24 小时内，NUB 的交易价格在 $ 0.00200828（低点）和 $ 0.00215733（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.182033，而历史最低价为 $ 0.00125942。

短期表现方面，NUB 在过去一小时内波动了 -2.36%，过去7 天内波动了 +21.71%。过去一天，总交易量达到 $ 222.42K。

nubcat（NUB）市场信息

市值 $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M 成交量（24H） $ 222.42K$ 222.42K $ 222.42K 完全稀释市值 $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,913,237.1856902 999,913,237.1856902 999,913,237.1856902

nubcat 的当前市值为 $ 2.07M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 222.42K。NUB 的流通量为 999.91M，总供应量是 999913237.1856902，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.07M。