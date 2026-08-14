NSDQ420 今日价格

NSDQ420 (NSDQ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 NSDQ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NSDQ。

NSDQ420 目前市值在 $ 144,244 排名第 #-，流通供应量为 1.00B NSDQ。过去 24 小时内，NSDQ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01594689，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NSDQ 在过去一小时内波动了 -0.60%，过去7 天内波动了 -11.64%。过去一天，总交易量达到 $ 19.96。

NSDQ420（NSDQ）市场信息

市值 $ 144.24K$ 144.24K $ 144.24K 成交量（24H） $ 19.96$ 19.96 $ 19.96 完全稀释市值 $ 144.24K$ 144.24K $ 144.24K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NSDQ420 的当前市值为 $ 144.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.96。NSDQ 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 144.24K。