NPC On Solana 今日价格

NPC On Solana (NPCS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.37%。当前 NPCS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NPCS。

NPC On Solana 目前市值在 $ 444,747 排名第 #-，流通供应量为 997.95M NPCS。过去 24 小时内，NPCS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03908342，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NPCS 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 +7.73%。过去一天，总交易量达到 $ 815.82。

NPC On Solana（NPCS）市场信息

市值 $ 444.75K$ 444.75K $ 444.75K 成交量（24H） $ 815.82$ 815.82 $ 815.82 完全稀释市值 $ 444.75K$ 444.75K $ 444.75K 流通量 997.95M 997.95M 997.95M 总供应量 997,948,357.631683 997,948,357.631683 997,948,357.631683

NPC On Solana 的当前市值为 $ 444.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 815.82。NPCS 的流通量为 997.95M，总供应量是 997948357.631683，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 444.75K。