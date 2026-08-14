Novo Nordisk xStock 今日价格

Novo Nordisk xStock (NVOX) 今日实时价格为 $ 46.72，过去 24 小时内变化了 1.09%。当前 NVOX 兑 USD 的汇率为 $ 46.72 每 NVOX。

Novo Nordisk xStock 目前市值在 $ 533,070 排名第 #-，流通供应量为 11.41K NVOX。过去 24 小时内，NVOX 的交易价格在 $ 45.32（低点）和 $ 46.73（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 66.15，而历史最低价为 $ 34.28。

短期表现方面，NVOX 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +1.60%。过去一天，总交易量达到 $ 4.85K。

Novo Nordisk xStock（NVOX）市场信息

市值 $ 533.07K$ 533.07K $ 533.07K 成交量（24H） $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K 完全稀释市值 $ 93.58M$ 93.58M $ 93.58M 流通量 11.41K 11.41K 11.41K 总供应量 2,003,065.538309671 2,003,065.538309671 2,003,065.538309671

Novo Nordisk xStock 的当前市值为 $ 533.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.85K。NVOX 的流通量为 11.41K，总供应量是 2003065.538309671，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93.58M。