Novem Gold Token 价格 (NNN)
今天 Novem Gold Token (NNN) 的实时价格为 97.84 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NNN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Novem Gold Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 34.44K USD
- Novem Gold Token 当天价格变化为 -2.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Novem Gold Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.52766314204136。
在过去30天内，Novem Gold Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.3261552160。
在过去60天内，Novem Gold Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.2142818880。
在过去90天内，Novem Gold Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.2130044303429。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -2.52766314204136
|-2.51%
|30天
|$ -5.3261552160
|-5.44%
|60天
|$ -4.2142818880
|-4.30%
|90天
|$ -4.2130044303429
|-4.12%
Novem Gold Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.80%
-2.51%
-2.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.
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|1 NNN 兑换 AUD
A$158.5008
|1 NNN 兑换 GBP
￡79.2504
|1 NNN 兑换 EUR
€94.9048
|1 NNN 兑换 USD
$97.84
|1 NNN 兑换 MYR
RM439.3016
|1 NNN 兑换 TRY
₺3,464.5144
|1 NNN 兑换 JPY
¥15,395.124
|1 NNN 兑换 RUB
₽10,004.14
|1 NNN 兑换 INR
₹8,423.0456
|1 NNN 兑换 IDR
Rp1,578,064.2952
|1 NNN 兑换 PHP
₱5,733.424
|1 NNN 兑换 EGP
￡E.4,946.7904
|1 NNN 兑换 BRL
R$595.8456
|1 NNN 兑换 CAD
C$140.8896
|1 NNN 兑换 BDT
৳11,934.5232
|1 NNN 兑换 NGN
₦151,689.1792
|1 NNN 兑换 UAH
₴4,136.6752
|1 NNN 兑换 VES
Bs5,185.52
|1 NNN 兑换 PKR
Rs27,245.5048
|1 NNN 兑换 KZT
₸51,630.168
|1 NNN 兑换 THB
฿3,389.1776
|1 NNN 兑换 TWD
NT$3,230.6768
|1 NNN 兑换 CHF
Fr89.0344
|1 NNN 兑换 HKD
HK$761.1952
|1 NNN 兑换 MAD
.د.م982.3136