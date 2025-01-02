Novatti Australian Digital Dollar 价格 (AUDD)
今天 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的实时价格为 0.622669 USD。目前其市值为 $ 1.43M USD。AUDD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Novatti Australian Digital Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23K USD
- Novatti Australian Digital Dollar 当天价格变化为 +0.29%
- 其循环供应量为 2.30M USD
在获取 MEXC 上从 AUDD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AUDD 价格信息的首选平台。
今天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017949。
在过去30天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0277050344。
在过去60天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338610515。
在过去90天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0667568754332743。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0017949
|+0.29%
|30天
|$ -0.0277050344
|-4.44%
|60天
|$ -0.0338610515
|-5.43%
|90天
|$ -0.0667568754332743
|-9.68%
Novatti Australian Digital Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
+0.29%
+13.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 AUDD 兑换 AUD
A$0.9962704
|1 AUDD 兑换 GBP
￡0.4981352
|1 AUDD 兑换 EUR
€0.59776224
|1 AUDD 兑换 USD
$0.622669
|1 AUDD 兑换 MYR
RM2.78333043
|1 AUDD 兑换 TRY
₺21.98644239
|1 AUDD 兑换 JPY
¥97.83997997
|1 AUDD 兑换 RUB
₽68.79869781
|1 AUDD 兑换 INR
₹53.38764006
|1 AUDD 兑换 IDR
Rp10,043.04698107
|1 AUDD 兑换 PHP
₱36.0525351
|1 AUDD 兑换 EGP
￡E.31.61290513
|1 AUDD 兑换 BRL
R$3.8605478
|1 AUDD 兑换 CAD
C$0.89664336
|1 AUDD 兑换 BDT
৳74.4089455
|1 AUDD 兑换 NGN
₦962.39097971
|1 AUDD 兑换 UAH
₴26.22059159
|1 AUDD 兑换 VES
Bs31.756119
|1 AUDD 兑换 PKR
Rs173.5378503
|1 AUDD 兑换 KZT
₸326.85763817
|1 AUDD 兑换 THB
฿21.33886663
|1 AUDD 兑换 TWD
NT$20.47958341
|1 AUDD 兑换 CHF
Fr0.5604021
|1 AUDD 兑换 HKD
HK$4.83813813
|1 AUDD 兑换 MAD
.د.م6.29518359