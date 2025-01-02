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Novatti Australian Digital Dollar 价格 (AUDD)

USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 实时价格图表

$0.622669
$0.622669$0.622669
+0.20%(1D)

今天 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的价格

今天 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的实时价格为 0.622669 USD。目前其市值为 $ 1.43M USD。AUDD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Novatti Australian Digital Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23K USD
- Novatti Australian Digital Dollar 当天价格变化为 +0.29%
- 其循环供应量为 2.30M USD

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Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 价格表现 USD

今天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017949
在过去30天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0277050344
在过去60天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338610515
在过去90天内，Novatti Australian Digital Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0667568754332743

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0017949+0.29%
30天$ -0.0277050344-4.44%
60天$ -0.0338610515-5.43%
90天$ -0.0667568754332743-9.68%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 价格分析

Novatti Australian Digital Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.607718
$ 0.607718$ 0.607718

$ 0.630371
$ 0.630371$ 0.630371

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

+0.13%

+0.29%

+13.50%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 1.23K
$ 1.23K$ 1.23K

2.30M
2.30M 2.30M

什么是Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

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Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的其他问题

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AUDD 兑换为当地货币

1 AUDD 兑换 AUD
A$0.9962704
1 AUDD 兑换 GBP
0.4981352
1 AUDD 兑换 EUR
0.59776224
1 AUDD 兑换 USD
$0.622669
1 AUDD 兑换 MYR
RM2.78333043
1 AUDD 兑换 TRY
21.98644239
1 AUDD 兑换 JPY
¥97.83997997
1 AUDD 兑换 RUB
68.79869781
1 AUDD 兑换 INR
53.38764006
1 AUDD 兑换 IDR
Rp10,043.04698107
1 AUDD 兑换 PHP
36.0525351
1 AUDD 兑换 EGP
￡E.31.61290513
1 AUDD 兑换 BRL
R$3.8605478
1 AUDD 兑换 CAD
C$0.89664336
1 AUDD 兑换 BDT
74.4089455
1 AUDD 兑换 NGN
962.39097971
1 AUDD 兑换 UAH
26.22059159
1 AUDD 兑换 VES
Bs31.756119
1 AUDD 兑换 PKR
Rs173.5378503
1 AUDD 兑换 KZT
326.85763817
1 AUDD 兑换 THB
฿21.33886663
1 AUDD 兑换 TWD
NT$20.47958341
1 AUDD 兑换 CHF
Fr0.5604021
1 AUDD 兑换 HKD
HK$4.83813813
1 AUDD 兑换 MAD
.د.م6.29518359