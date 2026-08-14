Novastro 今日价格

Novastro (XNL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1,15%。当前 XNL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XNL。

Novastro 目前市值在 $ 23.254 排名第 #-，流通供应量为 200,00M XNL。过去 24 小时内，XNL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,0199721，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XNL 在过去一小时内波动了 -%0,33，过去7 天内波动了 -%0,73。过去一天，总交易量达到 $ 31,97K。

Novastro（XNL）市场信息

市值 $ 23,25K$ 23,25K $ 23,25K 成交量（24H） $ 31,97K$ 31,97K $ 31,97K 完全稀释市值 $ 116,27K$ 116,27K $ 116,27K 流通量 200,00M 200,00M 200,00M 总供应量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Novastro 的当前市值为 $ 23,25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31,97K。XNL 的流通量为 200,00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 116,27K。