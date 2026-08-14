novara 今日价格

novara (NVR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.80%。当前 NVR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NVR。

novara 目前市值在 $ 75,581 排名第 #-，流通供应量为 10.00B NVR。过去 24 小时内，NVR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NVR 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -6.06%。过去一天，总交易量达到 --。

novara（NVR）市场信息

市值 $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

novara 的当前市值为 $ 75.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NVR 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.58K。