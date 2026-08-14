NovaChargeX Coin 今日价格

NovaChargeX Coin (NCX) 今日实时价格为 $ 0.247554，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NCX 兑 USD 的汇率为 $ 0.247554 每 NCX。

NovaChargeX Coin 目前市值在 $ 29,706,284 排名第 #-，流通供应量为 120.00M NCX。过去 24 小时内，NCX 的交易价格在 $ 0.247486（低点）和 $ 0.247751（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.393193，而历史最低价为 $ 0.144173。

短期表现方面，NCX 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +3.33%。过去一天，总交易量达到 $ 6.99K。

NovaChargeX Coin（NCX）市场信息

市值 $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M 成交量（24H） $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K 完全稀释市值 $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M 流通量 120.00M 120.00M 120.00M 总供应量 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

NovaChargeX Coin 的当前市值为 $ 29.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.99K。NCX 的流通量为 120.00M，总供应量是 120000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.71M。