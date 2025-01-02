Nova on Mars 价格 (NOVA)
今天 Nova on Mars (NOVA) 的实时价格为 0.00123635 USD。目前其市值为 $ 1.24M USD。NOVA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nova on Mars 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 189.94K USD
- Nova on Mars 当天价格变化为 +36.16%
- 其循环供应量为 999.93M USD
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今天内，Nova on Mars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00032832。
在过去30天内，Nova on Mars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011280906。
在过去60天内，Nova on Mars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Nova on Mars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00032832
|+36.16%
|30天
|$ +0.0011280906
|+91.24%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Nova on Mars 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-7.33%
+36.16%
+44.11%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Nova on Mars (Nova Strøm) is the first hybrid AI character created within the new Hyperworlds universe. As a hybrid character, NOVA transcends traditional physical and mental constraints, allowing for dynamic evolution shaped by the storyteller and audience interaction. Nova interacts as an autonomous agent on X and her content is supported by visual content created by autonomously by AI and also by VFX experts from FrostFX. $NOVA is a memecoin representing Nova on Mars.
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|1 NOVA 兑换 AUD
A$0.00197816
|1 NOVA 兑换 GBP
￡0.00098908
|1 NOVA 兑换 EUR
€0.001186896
|1 NOVA 兑换 USD
$0.00123635
|1 NOVA 兑换 MYR
RM0.0055264845
|1 NOVA 兑换 TRY
₺0.0436555185
|1 NOVA 兑换 JPY
¥0.1942676755
|1 NOVA 兑换 RUB
₽0.1366043115
|1 NOVA 兑换 INR
₹0.106004649
|1 NOVA 兑换 IDR
Rp19.9411262405
|1 NOVA 兑换 PHP
₱0.071584665
|1 NOVA 兑换 EGP
￡E.0.0627694895
|1 NOVA 兑换 BRL
R$0.00766537
|1 NOVA 兑换 CAD
C$0.001780344
|1 NOVA 兑换 BDT
৳0.147743825
|1 NOVA 兑换 NGN
₦1.9108901965
|1 NOVA 兑换 UAH
₴0.0520626985
|1 NOVA 兑换 VES
Bs0.06305385
|1 NOVA 兑换 PKR
Rs0.344570745
|1 NOVA 兑换 KZT
₸0.6489972055
|1 NOVA 兑换 THB
฿0.0423697145
|1 NOVA 兑换 TWD
NT$0.0406635515
|1 NOVA 兑换 CHF
Fr0.001112715
|1 NOVA 兑换 HKD
HK$0.0096064395
|1 NOVA 兑换 MAD
.د.م0.0124994985