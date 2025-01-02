nounspace 价格 ($SPACE)
今天 nounspace ($SPACE) 的实时价格为 0.01320599 USD。目前其市值为 $ 694.35K USD。$SPACE 兑换 USD 的价格为实时更新。
nounspace 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.37K USD
- nounspace 当天价格变化为 +1.77%
- 其循环供应量为 52.58M USD
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今天内，nounspace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002291。
在过去30天内，nounspace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012740280。
在过去60天内，nounspace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0027065861。
在过去90天内，nounspace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00374816007054336。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0002291
|+1.77%
|30天
|$ +0.0012740280
|+9.65%
|60天
|$ +0.0027065861
|+20.50%
|90天
|$ -0.00374816007054336
|-22.10%
nounspace 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.34%
+1.77%
+0.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).
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|1 $SPACE 兑换 AUD
A$0.021129584
|1 $SPACE 兑换 GBP
￡0.010564792
|1 $SPACE 兑换 EUR
€0.0126777504
|1 $SPACE 兑换 USD
$0.01320599
|1 $SPACE 兑换 MYR
RM0.0590307753
|1 $SPACE 兑换 TRY
₺0.4663035069
|1 $SPACE 兑换 JPY
¥2.0750572087
|1 $SPACE 兑换 RUB
₽1.4591298351
|1 $SPACE 兑换 INR
₹1.1322815826
|1 $SPACE 兑换 IDR
Rp212.9998088897
|1 $SPACE 兑换 PHP
₱0.764626821
|1 $SPACE 兑换 EGP
￡E.0.6704681123
|1 $SPACE 兑换 BRL
R$0.081877138
|1 $SPACE 兑换 CAD
C$0.0190166256
|1 $SPACE 兑换 BDT
৳1.578115805
|1 $SPACE 兑换 NGN
₦20.4110460841
|1 $SPACE 兑换 UAH
₴0.5561042389
|1 $SPACE 兑换 VES
Bs0.67350549
|1 $SPACE 兑换 PKR
Rs3.680509413
|1 $SPACE 兑换 KZT
₸6.9322203307
|1 $SPACE 兑换 THB
฿0.4525692773
|1 $SPACE 兑换 TWD
NT$0.4343450111
|1 $SPACE 兑换 CHF
Fr0.011885391
|1 $SPACE 兑换 HKD
HK$0.1026105423
|1 $SPACE 兑换 MAD
.د.م0.1335125589