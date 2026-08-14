NotaStrategy 今日价格

NotaStrategy (NASTY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.55%。当前 NASTY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NASTY。

NotaStrategy 目前市值在 $ 51,347 排名第 #-，流通供应量为 3.38B NASTY。过去 24 小时内，NASTY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NASTY 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 +3.22%。过去一天，总交易量达到 --。

NotaStrategy（NASTY）市场信息

市值 $ 51.35K$ 51.35K $ 51.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 55.06K$ 55.06K $ 55.06K 流通量 3.38B 3.38B 3.38B 总供应量 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0

NotaStrategy 的当前市值为 $ 51.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NASTY 的流通量为 3.38B，总供应量是 5235000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.06K。