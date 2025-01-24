Not Pixel 价格 (PX)
今天 Not Pixel (PX) 的实时价格为 0.153761 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Not Pixel 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.86M USD
- Not Pixel 当天价格变化为 -29.87%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Not Pixel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0655050349552248。
在过去30天内，Not Pixel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Not Pixel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Not Pixel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0655050349552248
|-29.87%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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Not Pixel 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-6.67%
-29.87%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Telegram gaming platform Notcoin announced Thursday it will launch a pixel art competition within the Not Pixel game, with the tournament pitting 1,024 online communities against each other in a battle for digital canvas supremacy. Not Pixel is a tap-to-earn blockchain-based game developed by the creators of Notcoin. It allows players to engage in a digital canvas where they can mine colors and create pixel art, earning points known as PX. These points can later be converted into cryptocurrency.
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|1 PX 兑换 AUD
A$0.24140477
|1 PX 兑换 GBP
￡0.1230088
|1 PX 兑换 EUR
€0.14607295
|1 PX 兑换 USD
$0.153761
|1 PX 兑换 MYR
RM0.67347318
|1 PX 兑换 TRY
₺5.4892677
|1 PX 兑换 JPY
¥23.86832003
|1 PX 兑换 RUB
₽15.35764868
|1 PX 兑换 INR
₹13.26649908
|1 PX 兑换 IDR
Rp2,480.01578183
|1 PX 兑换 PHP
₱8.97349196
|1 PX 兑换 EGP
￡E.7.73264069
|1 PX 兑换 BRL
R$0.91026512
|1 PX 兑换 CAD
C$0.21987823
|1 PX 兑换 BDT
৳18.7280898
|1 PX 兑换 NGN
₦239.1291072
|1 PX 兑换 UAH
₴6.44873634
|1 PX 兑换 VES
Bs8.610616
|1 PX 兑换 PKR
Rs42.80552479
|1 PX 兑换 KZT
₸79.95879522
|1 PX 兑换 THB
฿5.17559526
|1 PX 兑换 TWD
NT$5.01414621
|1 PX 兑换 CHF
Fr0.1383849
|1 PX 兑换 HKD
HK$1.19626058
|1 PX 兑换 MAD
.د.م1.53453478