Nostradamus（NOSTRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.074328$ 0.074328 $ 0.074328 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） +5.44% 漲跌幅（7D） +3.70% 漲跌幅（7D） +3.70%

Nostradamus（NOSTRA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NOSTRA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NOSTRA 的历史最高价为 $ 0.074328，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NOSTRA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 +5.44%，过去 7 天内累计变动为 +3.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nostradamus（NOSTRA）市场信息

市值 $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384

Nostradamus 的当前市值为 $ 5.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOSTRA 的流通量为 10.00M，总供应量是 9999971.971549384，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.01K。