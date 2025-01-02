Nostra Staked STRK 价格 (NSTSTRK)
今天 Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 的实时价格为 0.50294 USD。目前其市值为 $ 1.04M USD。NSTSTRK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nostra Staked STRK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.97K USD
- Nostra Staked STRK 当天价格变化为 +7.67%
- 其循环供应量为 2.07M USD
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今天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03581526。
在过去30天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1458535052。
在过去60天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2281523436。
在过去90天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.12693343152508563。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03581526
|+7.67%
|30天
|$ -0.1458535052
|-29.00%
|60天
|$ +0.2281523436
|+45.36%
|90天
|$ +0.12693343152508563
|+33.76%
Nostra Staked STRK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.40%
+7.67%
+6.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.
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|1 NSTSTRK 兑换 AUD
A$0.804704
|1 NSTSTRK 兑换 GBP
￡0.402352
|1 NSTSTRK 兑换 EUR
€0.4828224
|1 NSTSTRK 兑换 USD
$0.50294
|1 NSTSTRK 兑换 MYR
RM2.2481418
|1 NSTSTRK 兑换 TRY
₺17.7588114
|1 NSTSTRK 兑换 JPY
¥79.0269622
|1 NSTSTRK 兑换 RUB
₽55.5698406
|1 NSTSTRK 兑换 INR
₹43.1220756
|1 NSTSTRK 兑换 IDR
Rp8,111.9343482
|1 NSTSTRK 兑换 PHP
₱29.120226
|1 NSTSTRK 兑换 EGP
￡E.25.5342638
|1 NSTSTRK 兑换 BRL
R$3.118228
|1 NSTSTRK 兑换 CAD
C$0.7242336
|1 NSTSTRK 兑换 BDT
৳60.10133
|1 NSTSTRK 兑换 NGN
₦777.3390346
|1 NSTSTRK 兑换 UAH
₴21.1788034
|1 NSTSTRK 兑换 VES
Bs25.64994
|1 NSTSTRK 兑换 PKR
Rs140.169378
|1 NSTSTRK 兑换 KZT
₸264.0082942
|1 NSTSTRK 兑换 THB
฿17.2357538
|1 NSTSTRK 兑换 TWD
NT$16.5416966
|1 NSTSTRK 兑换 CHF
Fr0.452646
|1 NSTSTRK 兑换 HKD
HK$3.9078438
|1 NSTSTRK 兑换 MAD
.د.م5.0847234