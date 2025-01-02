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Nostra Staked STRK 价格 (NSTSTRK)

USD

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 实时价格图表

$0.503532
$0.503532$0.503532
+7.80%(1D)

今天 Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 的价格

今天 Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 的实时价格为 0.50294 USD。目前其市值为 $ 1.04M USD。NSTSTRK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nostra Staked STRK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.97K USD
- Nostra Staked STRK 当天价格变化为 +7.67%
- 其循环供应量为 2.07M USD

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Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 价格表现 USD

今天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03581526
在过去30天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1458535052
在过去60天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2281523436
在过去90天内，Nostra Staked STRK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.12693343152508563

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03581526+7.67%
30天$ -0.1458535052-29.00%
60天$ +0.2281523436+45.36%
90天$ +0.12693343152508563+33.76%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 价格分析

Nostra Staked STRK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.467097
$ 0.467097$ 0.467097

$ 0.503532
$ 0.503532$ 0.503532

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

+0.40%

+7.67%

+6.82%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 1.97K
$ 1.97K$ 1.97K

2.07M
2.07M 2.07M

什么是Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

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Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 资源

官网

大家还在问：关于 Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 的其他问题

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NSTSTRK 兑换为当地货币

1 NSTSTRK 兑换 AUD
A$0.804704
1 NSTSTRK 兑换 GBP
0.402352
1 NSTSTRK 兑换 EUR
0.4828224
1 NSTSTRK 兑换 USD
$0.50294
1 NSTSTRK 兑换 MYR
RM2.2481418
1 NSTSTRK 兑换 TRY
17.7588114
1 NSTSTRK 兑换 JPY
¥79.0269622
1 NSTSTRK 兑换 RUB
55.5698406
1 NSTSTRK 兑换 INR
43.1220756
1 NSTSTRK 兑换 IDR
Rp8,111.9343482
1 NSTSTRK 兑换 PHP
29.120226
1 NSTSTRK 兑换 EGP
￡E.25.5342638
1 NSTSTRK 兑换 BRL
R$3.118228
1 NSTSTRK 兑换 CAD
C$0.7242336
1 NSTSTRK 兑换 BDT
60.10133
1 NSTSTRK 兑换 NGN
777.3390346
1 NSTSTRK 兑换 UAH
21.1788034
1 NSTSTRK 兑换 VES
Bs25.64994
1 NSTSTRK 兑换 PKR
Rs140.169378
1 NSTSTRK 兑换 KZT
264.0082942
1 NSTSTRK 兑换 THB
฿17.2357538
1 NSTSTRK 兑换 TWD
NT$16.5416966
1 NSTSTRK 兑换 CHF
Fr0.452646
1 NSTSTRK 兑换 HKD
HK$3.9078438
1 NSTSTRK 兑换 MAD
.د.م5.0847234