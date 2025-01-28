Nostra 价格 (NSTR)
今天 Nostra (NSTR) 的实时价格为 0.054932 USD。目前其市值为 $ 5.49M USD。NSTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nostra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 96.84K USD
- Nostra 当天价格变化为 -11.93%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Nostra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00744208040141971。
在过去30天内，Nostra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0221057354。
在过去60天内，Nostra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0315840982。
在过去90天内，Nostra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01684212959176144。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00744208040141971
|-11.93%
|30天
|$ -0.0221057354
|-40.24%
|60天
|$ -0.0315840982
|-57.49%
|90天
|$ -0.01684212959176144
|-23.46%
Nostra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.35%
-11.93%
-20.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 NSTR 兑换 AUD
A$0.08734188
|1 NSTR 兑换 GBP
￡0.0439456
|1 NSTR 兑换 EUR
€0.0521854
|1 NSTR 兑换 USD
$0.054932
|1 NSTR 兑换 MYR
RM0.24005284
|1 NSTR 兑换 TRY
₺1.96436832
|1 NSTR 兑换 JPY
¥8.50951612
|1 NSTR 兑换 RUB
₽5.34927816
|1 NSTR 兑换 INR
₹4.74777276
|1 NSTR 兑换 IDR
Rp885.99987596
|1 NSTR 兑换 PHP
₱3.2107754
|1 NSTR 兑换 EGP
￡E.2.760333
|1 NSTR 兑换 BRL
R$0.32354948
|1 NSTR 兑换 CAD
C$0.07855276
|1 NSTR 兑换 BDT
৳6.6989574
|1 NSTR 兑换 NGN
₦85.16547416
|1 NSTR 兑换 UAH
₴2.30659468
|1 NSTR 兑换 VES
Bs3.076192
|1 NSTR 兑换 PKR
Rs15.31833752
|1 NSTR 兑换 KZT
₸28.38830828
|1 NSTR 兑换 THB
฿1.86164548
|1 NSTR 兑换 TWD
NT$1.8100094
|1 NSTR 兑换 CHF
Fr0.0494388
|1 NSTR 兑换 HKD
HK$0.42737096
|1 NSTR 兑换 MAD
.د.م0.54767204