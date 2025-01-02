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Normilio 价格 (NORMILIO)

USD

Normilio (NORMILIO) 实时价格图表

$0.00158941
$0.00158941$0.00158941
-1.80%(1D)

今天 Normilio (NORMILIO) 的价格

今天 Normilio (NORMILIO) 的实时价格为 0.00158941 USD。目前其市值为 $ 1.45M USD。NORMILIO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Normilio 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.30K USD
- Normilio 当天价格变化为 -1.83%
- 其循环供应量为 913.50M USD

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Normilio (NORMILIO) 价格表现 USD

今天内，Normilio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Normilio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007315985
在过去60天内，Normilio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006231177
在过去90天内，Normilio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008974242303419355

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.83%
30天$ -0.0007315985-46.02%
60天$ -0.0006231177-39.20%
90天$ +0.0008974242303419355+129.69%

Normilio (NORMILIO) 价格分析

Normilio 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00147676
$ 0.00147676$ 0.00147676

$ 0.00166414
$ 0.00166414$ 0.00166414

$ 0.01824547
$ 0.01824547$ 0.01824547

-0.99%

-1.83%

-5.38%

Normilio (NORMILIO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 40.30K
$ 40.30K$ 40.30K

913.50M
913.50M 913.50M

什么是Normilio (NORMILIO)

We are a community driven project that aims to bring the nomalest coin to the base. We are a driven project community bringing aims to normalest base on the coin. We are a coin on the base driving a community project with aims. Normilio

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Normilio (NORMILIO) 资源

官网

大家还在问：关于 Normilio (NORMILIO) 的其他问题

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NORMILIO 兑换为当地货币

1 NORMILIO 兑换 AUD
A$0.002543056
1 NORMILIO 兑换 GBP
0.001271528
1 NORMILIO 兑换 EUR
0.0015258336
1 NORMILIO 兑换 USD
$0.00158941
1 NORMILIO 兑换 MYR
RM0.0071046627
1 NORMILIO 兑换 TRY
0.0561220671
1 NORMILIO 兑换 JPY
¥0.2497439933
1 NORMILIO 兑换 RUB
0.1756139109
1 NORMILIO 兑换 INR
0.1362760134
1 NORMILIO 兑换 IDR
Rp25.6356415723
1 NORMILIO 兑换 PHP
0.092026839
1 NORMILIO 兑换 EGP
￡E.0.0806943457
1 NORMILIO 兑换 BRL
R$0.009854342
1 NORMILIO 兑换 CAD
C$0.0022887504
1 NORMILIO 兑换 BDT
0.189934495
1 NORMILIO 兑换 NGN
2.4565762019
1 NORMILIO 兑换 UAH
0.0669300551
1 NORMILIO 兑换 VES
Bs0.08105991
1 NORMILIO 兑换 PKR
Rs0.442968567
1 NORMILIO 兑换 KZT
0.8343289913
1 NORMILIO 兑换 THB
฿0.0544690807
1 NORMILIO 兑换 TWD
NT$0.0522756949
1 NORMILIO 兑换 CHF
Fr0.001430469
1 NORMILIO 兑换 HKD
HK$0.0123497157
1 NORMILIO 兑换 MAD
.د.م0.0160689351