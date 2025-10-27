Norexa（NRX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00337362 24H最高价 $ 0.00352151 历史最高 $ 0.01244581 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） +3.28% 漲跌幅（7D） -11.60%

Norexa（NRX）当前实时价格为 $0.0035075。过去 24 小时内，NRX 的交易价格在 $ 0.00337362 至 $ 0.00352151 之间波动，市场活跃度显著。NRX 的历史最高价为 $ 0.01244581，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NRX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 +3.28%，过去 7 天内累计变动为 -11.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Norexa（NRX）市场信息

市值 $ 350.75K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 350.75K 流通量 100.00M 总供应量 100,000,000.0

Norexa 的当前市值为 $ 350.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NRX 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 350.75K。