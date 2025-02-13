Noot Noot 价格 (NOOT)
今天 Noot Noot (NOOT) 的实时价格为 0.00257253 USD。目前其市值为 $ 2.57M USD。NOOT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Noot Noot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 223.86K USD
- Noot Noot 当天价格变化为 +3.08%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Noot Noot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Noot Noot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Noot Noot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Noot Noot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.08%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Noot Noot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.10%
+3.08%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.
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|1 NOOT 兑换 AUD
A$0.0040645974
|1 NOOT 兑换 GBP
￡0.002058024
|1 NOOT 兑换 EUR
€0.0024439035
|1 NOOT 兑换 USD
$0.00257253
|1 NOOT 兑换 MYR
RM0.0114477585
|1 NOOT 兑换 TRY
₺0.0929197836
|1 NOOT 兑换 JPY
¥0.3970957308
|1 NOOT 兑换 RUB
₽0.24181782
|1 NOOT 兑换 INR
₹0.2233985052
|1 NOOT 兑换 IDR
Rp42.1726162032
|1 NOOT 兑换 PHP
₱0.1496697954
|1 NOOT 兑换 EGP
￡E.0.1302214686
|1 NOOT 兑换 BRL
R$0.0148177728
|1 NOOT 兑换 CAD
C$0.0036529926
|1 NOOT 兑换 BDT
৳0.3118163613
|1 NOOT 兑换 NGN
₦3.8684419875
|1 NOOT 兑换 UAH
₴0.1073516769
|1 NOOT 兑换 VES
Bs0.15692433
|1 NOOT 兑换 PKR
Rs0.7165782315
|1 NOOT 兑换 KZT
₸1.2940083153
|1 NOOT 兑换 THB
฿0.0870544152
|1 NOOT 兑换 TWD
NT$0.0843018081
|1 NOOT 兑换 CHF
Fr0.0023410023
|1 NOOT 兑换 HKD
HK$0.0200142834
|1 NOOT 兑换 MAD
.د.م0.0256481241