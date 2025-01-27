Noon USN 价格 (USN)
今天 Noon USN (USN) 的实时价格为 0.997993 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Noon USN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 835.62 USD
- Noon USN 当天价格变化为 -0.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Noon USN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009436837765494。
在过去30天内，Noon USN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Noon USN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Noon USN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0009436837765494
|-0.09%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Noon USN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
-0.09%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.
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|1 USN 兑换 AUD
A$1.57682894
|1 USN 兑换 GBP
￡0.7983944
|1 USN 兑换 EUR
€0.94809335
|1 USN 兑换 USD
$0.997993
|1 USN 兑换 MYR
RM4.38118927
|1 USN 兑换 TRY
₺35.58843038
|1 USN 兑换 JPY
¥155.51724919
|1 USN 兑换 RUB
₽97.97297281
|1 USN 兑换 INR
₹86.0269966
|1 USN 兑换 IDR
Rp16,096.65903679
|1 USN 兑换 PHP
₱58.15305211
|1 USN 兑换 EGP
￡E.50.32878699
|1 USN 兑换 BRL
R$5.89813863
|1 USN 兑换 CAD
C$1.42712999
|1 USN 兑换 BDT
৳121.47570796
|1 USN 兑换 NGN
₦1,554.50383659
|1 USN 兑换 UAH
₴41.74604719
|1 USN 兑换 VES
Bs55.887608
|1 USN 兑换 PKR
Rs277.68157232
|1 USN 兑换 KZT
₸516.02226058
|1 USN 兑换 THB
฿33.62238417
|1 USN 兑换 TWD
NT$32.67429082
|1 USN 兑换 CHF
Fr0.8981937
|1 USN 兑换 HKD
HK$7.76438554
|1 USN 兑换 MAD
.د.م9.94001028