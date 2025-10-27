Noodleface（NOODLE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000123 24H最高价 $ 0.00000139 历史最高 $ 0.00000639 最低价 $ 0.00000123 涨跌幅（1H） +8.91% 涨跌幅（1D） +1.92% 漲跌幅（7D） -52.97%

Noodleface（NOODLE）当前实时价格为 $0.00000139。过去 24 小时内，NOODLE 的交易价格在 $ 0.00000123 至 $ 0.00000139 之间波动，市场活跃度显著。NOODLE 的历史最高价为 $ 0.00000639，历史最低价为 $ 0.00000123。

从短期表现来看，NOODLE 在过去 1 小时内的价格变动为 +8.91%，过去 24 小时内变动为 +1.92%，过去 7 天内累计变动为 -52.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Noodleface（NOODLE）市场信息

市值 $ 139.39K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 139.39K 流通量 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0

Noodleface 的当前市值为 $ 139.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOODLE 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 139.39K。