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noo 价格 (NOO)

USD

noo (NOO) 实时价格图表

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+13.40%(1D)

今天 noo (NOO) 的价格

今天 noo (NOO) 的实时价格为 0.00001319 USD。目前其市值为 $ 13.18K USD。NOO 兑换 USD 的价格为实时更新。
noo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 624.86 USD
- noo 当天价格变化为 +13.46%
- 其循环供应量为 998.69M USD

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noo (NOO) 价格表现 USD

今天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+13.46%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

noo (NOO) 价格分析

noo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00001156
$ 0.00001156$ 0.00001156

$ 0.00001309
$ 0.00001309$ 0.00001309

$ 0.00015562
$ 0.00015562$ 0.00015562

+3.00%

+13.46%

-6.93%

noo (NOO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 13.18K
$ 13.18K$ 13.18K

$ 624.86
$ 624.86$ 624.86

998.69M
998.69M 998.69M

什么是noo (NOO)

$noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together.

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noo (NOO) 资源

官网

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NOO 兑换为当地货币

1 NOO 兑换 AUD
A$0.0000212359
1 NOO 兑换 GBP
0.0000106839
1 NOO 兑换 EUR
0.0000127943
1 NOO 兑换 USD
$0.00001319
1 NOO 兑换 MYR
RM0.000059355
1 NOO 兑换 TRY
0.0004675855
1 NOO 兑换 JPY
¥0.0020592228
1 NOO 兑换 RUB
0.0013517112
1 NOO 兑换 INR
0.0011419902
1 NOO 兑换 IDR
Rp0.2162294736
1 NOO 兑换 PHP
0.0007724064
1 NOO 兑换 EGP
￡E.0.0006642484
1 NOO 兑换 BRL
R$0.0000792719
1 NOO 兑换 CAD
C$0.0000188617
1 NOO 兑换 BDT
0.0016036402
1 NOO 兑换 NGN
0.020513088
1 NOO 兑换 UAH
0.0005563542
1 NOO 兑换 VES
Bs0.00071226
1 NOO 兑换 PKR
Rs0.0036801419
1 NOO 兑换 KZT
0.006997295
1 NOO 兑换 THB
฿0.0004565059
1 NOO 兑换 TWD
NT$0.0004342148
1 NOO 兑换 CHF
Fr0.0000120029
1 NOO 兑换 HKD
HK$0.0001026182
1 NOO 兑换 MAD
.د.م0.0001325595