noo 价格 (NOO)
今天 noo (NOO) 的实时价格为 0.00001319 USD。目前其市值为 $ 13.18K USD。NOO 兑换 USD 的价格为实时更新。
noo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 624.86 USD
- noo 当天价格变化为 +13.46%
- 其循环供应量为 998.69M USD
在获取 MEXC 上从 NOO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NOO 价格信息的首选平台。
今天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，noo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+13.46%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
noo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.00%
+13.46%
-6.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 NOO 兑换 AUD
A$0.0000212359
|1 NOO 兑换 GBP
￡0.0000106839
|1 NOO 兑换 EUR
€0.0000127943
|1 NOO 兑换 USD
$0.00001319
|1 NOO 兑换 MYR
RM0.000059355
|1 NOO 兑换 TRY
₺0.0004675855
|1 NOO 兑换 JPY
¥0.0020592228
|1 NOO 兑换 RUB
₽0.0013517112
|1 NOO 兑换 INR
₹0.0011419902
|1 NOO 兑换 IDR
Rp0.2162294736
|1 NOO 兑换 PHP
₱0.0007724064
|1 NOO 兑换 EGP
￡E.0.0006642484
|1 NOO 兑换 BRL
R$0.0000792719
|1 NOO 兑换 CAD
C$0.0000188617
|1 NOO 兑换 BDT
৳0.0016036402
|1 NOO 兑换 NGN
₦0.020513088
|1 NOO 兑换 UAH
₴0.0005563542
|1 NOO 兑换 VES
Bs0.00071226
|1 NOO 兑换 PKR
Rs0.0036801419
|1 NOO 兑换 KZT
₸0.006997295
|1 NOO 兑换 THB
฿0.0004565059
|1 NOO 兑换 TWD
NT$0.0004342148
|1 NOO 兑换 CHF
Fr0.0000120029
|1 NOO 兑换 HKD
HK$0.0001026182
|1 NOO 兑换 MAD
.د.م0.0001325595