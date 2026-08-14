Nonchalant Horse 今日价格

Nonchalant Horse (HORSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.18%。当前 HORSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HORSE。

Nonchalant Horse 目前市值在 $ 211,569 排名第 #-，流通供应量为 929.81M HORSE。过去 24 小时内，HORSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00152391，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HORSE 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 -71.62%。过去一天，总交易量达到 $ 77.72K。

Nonchalant Horse（HORSE）市场信息

市值 $ 211.57K$ 211.57K $ 211.57K 成交量（24H） $ 77.72K$ 77.72K $ 77.72K 完全稀释市值 $ 211.57K$ 211.57K $ 211.57K 流通量 929.81M 929.81M 929.81M 总供应量 929,813,894.917098 929,813,894.917098 929,813,894.917098

Nonchalant Horse 的当前市值为 $ 211.57K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 77.72K。HORSE 的流通量为 929.81M，总供应量是 929813894.917098，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 211.57K。