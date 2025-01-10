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NomotaAI 价格 (NMAI)

USD

NomotaAI (NMAI) 实时价格图表

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+1.40%(1D)

今天 NomotaAI (NMAI) 的价格

今天 NomotaAI (NMAI) 的实时价格为 0.00217616 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NMAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
NomotaAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 530.81 USD
- NomotaAI 当天价格变化为 +2.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NomotaAI (NMAI) 价格表现 USD

今天内，NomotaAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NomotaAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010416975
在过去60天内，NomotaAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007713930
在过去90天内，NomotaAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003230561746250775

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.04%
30天$ -0.0010416975-47.86%
60天$ -0.0007713930-35.44%
90天$ -0.003230561746250775-59.75%

NomotaAI (NMAI) 价格分析

NomotaAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00210238
$ 0.00210238$ 0.00210238

$ 0.0022319
$ 0.0022319$ 0.0022319

$ 0.06036
$ 0.06036$ 0.06036

-1.08%

+2.04%

-32.92%

NomotaAI (NMAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 530.81
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什么是NomotaAI (NMAI)

Nomota AI - Where technology meets creativity. AI bots for chat, image, voice and music generation.

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NomotaAI (NMAI) 资源

白皮书
官网

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NMAI 兑换为当地货币

1 NMAI 兑换 AUD
A$0.0035253792
1 NMAI 兑换 GBP
0.0017626896
1 NMAI 兑换 EUR
0.0021108752
1 NMAI 兑换 USD
$0.00217616
1 NMAI 兑换 MYR
RM0.0097709584
1 NMAI 兑换 TRY
0.0770578256
1 NMAI 兑换 JPY
¥0.343071624
1 NMAI 兑换 RUB
0.2225558832
1 NMAI 兑换 INR
0.1873891376
1 NMAI 兑换 IDR
Rp35.6747483904
1 NMAI 兑换 PHP
0.1275664992
1 NMAI 兑换 EGP
￡E.0.110004888
1 NMAI 兑换 BRL
R$0.013274576
1 NMAI 兑换 CAD
C$0.0031336704
1 NMAI 兑换 BDT
0.2654479968
1 NMAI 兑换 NGN
3.3738749408
1 NMAI 兑换 UAH
0.0920080448
1 NMAI 兑换 VES
Bs0.11533648
1 NMAI 兑换 PKR
Rs0.6059952752
1 NMAI 兑换 KZT
1.148359632
1 NMAI 兑换 THB
฿0.075403944
1 NMAI 兑换 TWD
NT$0.071922088
1 NMAI 兑换 CHF
Fr0.0019803056
1 NMAI 兑换 HKD
HK$0.0169305248
1 NMAI 兑换 MAD
.د.م0.0218486464