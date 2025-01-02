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Nominex 价格 (NMX)

USD

Nominex (NMX) 实时价格图表

$0.00489905
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-0.10%(1D)

今天 Nominex (NMX) 的价格

今天 Nominex (NMX) 的实时价格为 0.00489905 USD。目前其市值为 $ 914.64K USD。NMX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nominex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.16K USD
- Nominex 当天价格变化为 -0.17%
- 其循环供应量为 186.70M USD

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Nominex (NMX) 价格表现 USD

今天内，Nominex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Nominex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008386512
在过去60天内，Nominex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010197823
在过去90天内，Nominex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001655478238076746

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.17%
30天$ -0.0008386512-17.11%
60天$ -0.0010197823-20.81%
90天$ -0.001655478238076746-25.25%

Nominex (NMX) 价格分析

Nominex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00484645
$ 0.00484645$ 0.00484645

$ 0.00496001
$ 0.00496001$ 0.00496001

$ 8.03
$ 8.03$ 8.03

+0.12%

-0.17%

-3.26%

Nominex (NMX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 914.64K
$ 914.64K$ 914.64K

$ 1.16K
$ 1.16K$ 1.16K

186.70M
186.70M 186.70M

什么是Nominex (NMX)

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Nominex (NMX) 资源

官网

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NMX 兑换为当地货币

1 NMX 兑换 AUD
A$0.00783848
1 NMX 兑换 GBP
0.00391924
1 NMX 兑换 EUR
0.004703088
1 NMX 兑换 USD
$0.00489905
1 NMX 兑换 MYR
RM0.0218987535
1 NMX 兑换 TRY
0.1729854555
1 NMX 兑换 JPY
¥0.7697877265
1 NMX 兑换 RUB
0.5412960345
1 NMX 兑换 INR
0.420044547
1 NMX 兑换 IDR
Rp79.0169244215
1 NMX 兑换 PHP
0.283654995
1 NMX 兑换 EGP
￡E.0.2487247685
1 NMX 兑换 BRL
R$0.03037411
1 NMX 兑换 CAD
C$0.007054632
1 NMX 兑换 BDT
0.585436475
1 NMX 兑换 NGN
7.5719226895
1 NMX 兑换 UAH
0.2062989955
1 NMX 兑换 VES
Bs0.24985155
1 NMX 兑换 PKR
Rs1.365365235
1 NMX 兑换 KZT
2.5716583165
1 NMX 兑换 THB
฿0.1678904435
1 NMX 兑换 TWD
NT$0.1611297545
1 NMX 兑换 CHF
Fr0.004409145
1 NMX 兑换 HKD
HK$0.0380656185
1 NMX 兑换 MAD
.د.م0.0495293955