NOKKI（NOKKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000957 $ 0.00000957 $ 0.00000957 24H最低价 $ 0.00000987 $ 0.00000987 $ 0.00000987 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000957$ 0.00000957 $ 0.00000957 24H最高价 $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 历史最高 $ 0.0027141$ 0.0027141 $ 0.0027141 最低价 $ 0.0000084$ 0.0000084 $ 0.0000084 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.04% 漲跌幅（7D） +5.31% 漲跌幅（7D） +5.31%

NOKKI（NOKKI）当前实时价格为 $0.00000987。过去 24 小时内，NOKKI 的交易价格在 $ 0.00000957 至 $ 0.00000987 之间波动，市场活跃度显著。NOKKI 的历史最高价为 $ 0.0027141，历史最低价为 $ 0.0000084。

从短期表现来看，NOKKI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.04%，过去 7 天内累计变动为 +5.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NOKKI（NOKKI）市场信息

市值 $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K 流通量 999.29M 999.29M 999.29M 总供应量 999,294,596.299665 999,294,596.299665 999,294,596.299665

NOKKI 的当前市值为 $ 9.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOKKI 的流通量为 999.29M，总供应量是 999294596.299665，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.86K。