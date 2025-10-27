NOI Token（NOI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 最低价 $ 0.00002441$ 0.00002441 $ 0.00002441 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

NOI Token（NOI）当前实时价格为 $0.0000435。过去 24 小时内，NOI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NOI 的历史最高价为 $ 0.00104937，历史最低价为 $ 0.00002441。

从短期表现来看，NOI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NOI Token（NOI）市场信息

市值 $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K 流通量 380.12M 380.12M 380.12M 总供应量 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

NOI Token 的当前市值为 $ 16.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOI 的流通量为 380.12M，总供应量是 380124553.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.54K。