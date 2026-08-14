Noel Claw 今日价格

Noel Claw (NOELCLAW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NOELCLAW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NOELCLAW。

Noel Claw 目前市值在 $ 11,811.75 排名第 #-，流通供应量为 95.50B NOELCLAW。过去 24 小时内，NOELCLAW 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NOELCLAW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.13%。过去一天，总交易量达到 --。

Noel Claw（NOELCLAW）市场信息

市值 $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K 流通量 95.50B 95.50B 95.50B 总供应量 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

Noel Claw 的当前市值为 $ 11.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOELCLAW 的流通量为 95.50B，总供应量是 99836739267.92206，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.15K。