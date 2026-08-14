Noble USDC 今日价格

Noble USDC (USDC.N) 今日实时价格为 $ 1.004，过去 24 小时内变化了 0.35%。当前 USDC.N 兑 USD 的汇率为 $ 1.004 每 USDC.N。

Noble USDC 目前市值在 $ 114,527,245 排名第 #-，流通供应量为 114.08M USDC.N。过去 24 小时内，USDC.N 的交易价格在 $ 0.994948（低点）和 $ 1.043（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.79，而历史最低价为 $ 0.477017。

短期表现方面，USDC.N 在过去一小时内波动了 +0.25%，过去7 天内波动了 +0.41%。过去一天，总交易量达到 $ 30.91K。

Noble USDC（USDC.N）市场信息

市值 $ 114.53M$ 114.53M $ 114.53M 成交量（24H） $ 30.91K$ 30.91K $ 30.91K 完全稀释市值 $ 114.53M$ 114.53M $ 114.53M 流通量 114.08M 114.08M 114.08M 总供应量 114,077,223.831124 114,077,223.831124 114,077,223.831124

Noble USDC 的当前市值为 $ 114.53M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30.91K。USDC.N 的流通量为 114.08M，总供应量是 114077223.831124，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.53M。