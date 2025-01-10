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Nirmata 价格 (NIR)

USD

Nirmata (NIR) 实时价格图表

$0.03610365
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-6.40%(1D)

今天 Nirmata (NIR) 的价格

今天 Nirmata (NIR) 的实时价格为 0.03610365 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NIR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nirmata 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 67.93 USD
- Nirmata 当天价格变化为 -6.44%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Nirmata (NIR) 价格表现 USD

今天内，Nirmata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00248743416289647
在过去30天内，Nirmata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0055216813
在过去60天内，Nirmata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0116902680
在过去90天内，Nirmata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01891678613375693

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00248743416289647-6.44%
30天$ -0.0055216813-15.29%
60天$ -0.0116902680-32.37%
90天$ -0.01891678613375693-34.38%

Nirmata (NIR) 价格分析

Nirmata 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03584417
$ 0.03584417$ 0.03584417

$ 0.0395244
$ 0.0395244$ 0.0395244

$ 0.59747
$ 0.59747$ 0.59747

-0.71%

-6.44%

-14.08%

Nirmata (NIR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.93
$ 67.93$ 67.93

0.00
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什么是Nirmata (NIR)

Anonymous Blockchain with privacy and security. Next-Gen Cryptocurrency. The network works according to the Fibonacci principle.

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Nirmata (NIR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Nirmata (NIR) 的其他问题

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NIR 兑换为当地货币

1 NIR 兑换 AUD
A$0.058487913
1 NIR 兑换 GBP
0.0292439565
1 NIR 兑换 EUR
0.0350205405
1 NIR 兑换 USD
$0.03610365
1 NIR 兑换 MYR
RM0.1621053885
1 NIR 兑换 TRY
1.2784302465
1 NIR 兑换 JPY
¥5.6917404225
1 NIR 兑换 RUB
3.6923202855
1 NIR 兑换 INR
3.1088853015
1 NIR 兑换 IDR
Rp591.863020056
1 NIR 兑换 PHP
2.116395963
1 NIR 兑换 EGP
￡E.1.8250395075
1 NIR 兑换 BRL
R$0.220232265
1 NIR 兑换 CAD
C$0.051989256
1 NIR 兑换 BDT
4.403923227
1 NIR 兑换 NGN
55.974376887
1 NIR 兑换 UAH
1.526462322
1 NIR 兑换 VES
Bs1.91349345
1 NIR 兑换 PKR
Rs10.0537834155
1 NIR 兑换 KZT
19.051896105
1 NIR 兑换 THB
฿1.2509914725
1 NIR 兑换 TWD
NT$1.1932256325
1 NIR 兑换 CHF
Fr0.0328543215
1 NIR 兑换 HKD
HK$0.280886397
1 NIR 兑换 MAD
.د.م0.362480646