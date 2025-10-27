Ninjas in Pyjamas（DOJO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 最低价 $ 0.181056$ 0.181056 $ 0.181056 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -12.42% 漲跌幅（7D） -12.42%

Ninjas in Pyjamas（DOJO）当前实时价格为 $0.223721。过去 24 小时内，DOJO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DOJO 的历史最高价为 $ 1.56，历史最低价为 $ 0.181056。

从短期表现来看，DOJO 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -12.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ninjas in Pyjamas（DOJO）市场信息

市值 $ 122.85K$ 122.85K $ 122.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 流通量 549.14K 549.14K 549.14K 总供应量 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Ninjas in Pyjamas 的当前市值为 $ 122.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOJO 的流通量为 549.14K，总供应量是 5000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.12M。