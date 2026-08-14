NINEHOOD 今日价格

NINEHOOD (NINEHOOD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 71.67%。当前 NINEHOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NINEHOOD。

NINEHOOD 目前市值在 $ 544,799 排名第 #-，流通供应量为 1.00B NINEHOOD。过去 24 小时内，NINEHOOD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00250556，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NINEHOOD 在过去一小时内波动了 +13.38%，过去7 天内波动了 -14.99%。过去一天，总交易量达到 $ 349.57K。

NINEHOOD（NINEHOOD）市场信息

市值 $ 544.80K$ 544.80K $ 544.80K 成交量（24H） $ 349.57K$ 349.57K $ 349.57K 完全稀释市值 $ 544.80K$ 544.80K $ 544.80K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NINEHOOD 的当前市值为 $ 544.80K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 349.57K。NINEHOOD 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 544.80K。