NIKITA by Virtuals 价格 (NIKITA)
今天 NIKITA by Virtuals (NIKITA) 的实时价格为 0.00628649 USD。目前其市值为 $ 6.69M USD。NIKITA 兑换 USD 的价格为实时更新。
NIKITA by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 332.09K USD
- NIKITA by Virtuals 当天价格变化为 -10.99%
- 其循环供应量为 997.29M USD
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今天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000776751084231931。
在过去30天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0164017654。
在过去60天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000776751084231931
|-10.99%
|30天
|$ +0.0164017654
|+260.90%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
NIKITA by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-5.42%
-10.99%
+87.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.
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|1 NIKITA 兑换 AUD
A$0.010058384
|1 NIKITA 兑换 GBP
￡0.005029192
|1 NIKITA 兑换 EUR
€0.0060350304
|1 NIKITA 兑换 USD
$0.00628649
|1 NIKITA 兑换 MYR
RM0.0281006103
|1 NIKITA 兑换 TRY
₺0.2220388268
|1 NIKITA 兑换 JPY
¥0.9877961737
|1 NIKITA 兑换 RUB
₽0.6945942801
|1 NIKITA 兑换 INR
₹0.5390036526
|1 NIKITA 兑换 IDR
Rp101.3949858047
|1 NIKITA 兑换 PHP
₱0.3641135008
|1 NIKITA 兑换 EGP
￡E.0.3191650973
|1 NIKITA 兑换 BRL
R$0.038976238
|1 NIKITA 兑换 CAD
C$0.0090525456
|1 NIKITA 兑换 BDT
৳0.751235555
|1 NIKITA 兑换 NGN
₦9.7313607902
|1 NIKITA 兑换 UAH
₴0.2647240939
|1 NIKITA 兑换 VES
Bs0.32061099
|1 NIKITA 兑换 PKR
Rs1.7511017895
|1 NIKITA 兑换 KZT
₸3.2999671957
|1 NIKITA 兑换 THB
฿0.2154380123
|1 NIKITA 兑换 TWD
NT$0.2067626561
|1 NIKITA 兑换 CHF
Fr0.005657841
|1 NIKITA 兑换 HKD
HK$0.0488460273
|1 NIKITA 兑换 MAD
.د.م0.063493549