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NIKITA by Virtuals 价格 (NIKITA)

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NIKITA by Virtuals (NIKITA) 实时价格图表

$0.00628649
$0.00628649$0.00628649
-10.90%(1D)

今天 NIKITA by Virtuals (NIKITA) 的价格

今天 NIKITA by Virtuals (NIKITA) 的实时价格为 0.00628649 USD。目前其市值为 $ 6.69M USD。NIKITA 兑换 USD 的价格为实时更新。
NIKITA by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 332.09K USD
- NIKITA by Virtuals 当天价格变化为 -10.99%
- 其循环供应量为 997.29M USD

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NIKITA by Virtuals (NIKITA) 价格表现 USD

今天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000776751084231931
在过去30天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0164017654
在过去60天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，NIKITA by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000776751084231931-10.99%
30天$ +0.0164017654+260.90%
60天$ 0--
90天$ 0--

NIKITA by Virtuals (NIKITA) 价格分析

NIKITA by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00657594
$ 0.00657594$ 0.00657594

$ 0.00784944
$ 0.00784944$ 0.00784944

$ 0.00803046
$ 0.00803046$ 0.00803046

-5.42%

-10.99%

+87.32%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

$ 332.09K
$ 332.09K$ 332.09K

997.29M
997.29M 997.29M

什么是NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

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官网

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NIKITA 兑换为当地货币

1 NIKITA 兑换 AUD
A$0.010058384
1 NIKITA 兑换 GBP
0.005029192
1 NIKITA 兑换 EUR
0.0060350304
1 NIKITA 兑换 USD
$0.00628649
1 NIKITA 兑换 MYR
RM0.0281006103
1 NIKITA 兑换 TRY
0.2220388268
1 NIKITA 兑换 JPY
¥0.9877961737
1 NIKITA 兑换 RUB
0.6945942801
1 NIKITA 兑换 INR
0.5390036526
1 NIKITA 兑换 IDR
Rp101.3949858047
1 NIKITA 兑换 PHP
0.3641135008
1 NIKITA 兑换 EGP
￡E.0.3191650973
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R$0.038976238
1 NIKITA 兑换 CAD
C$0.0090525456
1 NIKITA 兑换 BDT
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1 NIKITA 兑换 NGN
9.7313607902
1 NIKITA 兑换 UAH
0.2647240939
1 NIKITA 兑换 VES
Bs0.32061099
1 NIKITA 兑换 PKR
Rs1.7511017895
1 NIKITA 兑换 KZT
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1 NIKITA 兑换 THB
฿0.2154380123
1 NIKITA 兑换 TWD
NT$0.2067626561
1 NIKITA 兑换 CHF
Fr0.005657841
1 NIKITA 兑换 HKD
HK$0.0488460273
1 NIKITA 兑换 MAD
.د.م0.063493549