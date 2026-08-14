Nibor 今日价格

Nibor (NIBOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 24.73%。当前 NIBOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NIBOR。

Nibor 目前市值在 $ 23,555 排名第 #-，流通供应量为 913.71M NIBOR。过去 24 小时内，NIBOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NIBOR 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -2.65%。过去一天，总交易量达到 --。

Nibor（NIBOR）市场信息

市值 $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.45K$ 24.45K $ 24.45K 流通量 913.71M 913.71M 913.71M 总供应量 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812

Nibor 的当前市值为 $ 23.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NIBOR 的流通量为 913.71M，总供应量是 948439063.1323812，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.45K。