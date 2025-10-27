NianNian（NIANNIAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00289177 $ 0.00289177 $ 0.00289177 24H最低价 $ 0.00338954 $ 0.00338954 $ 0.00338954 24H最高价 24H最低价 $ 0.00289177$ 0.00289177 $ 0.00289177 24H最高价 $ 0.00338954$ 0.00338954 $ 0.00338954 历史最高 $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 最低价 $ 0.00096871$ 0.00096871 $ 0.00096871 涨跌幅（1H） +2.23% 涨跌幅（1D） +1.47% 漲跌幅（7D） -12.42% 漲跌幅（7D） -12.42%

NianNian（NIANNIAN）当前实时价格为 $0.00314663。过去 24 小时内，NIANNIAN 的交易价格在 $ 0.00289177 至 $ 0.00338954 之间波动，市场活跃度显著。NIANNIAN 的历史最高价为 $ 0.00997572，历史最低价为 $ 0.00096871。

从短期表现来看，NIANNIAN 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.23%，过去 24 小时内变动为 +1.47%，过去 7 天内累计变动为 -12.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NianNian（NIANNIAN）市场信息

市值 $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M 流通量 936.35M 936.35M 936.35M 总供应量 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

NianNian 的当前市值为 $ 2.95M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NIANNIAN 的流通量为 936.35M，总供应量是 936350885.646156，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.95M。