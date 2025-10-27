Nia（NIA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.300695 $ 0.300695 $ 0.300695 24H最低价 $ 0.314159 $ 0.314159 $ 0.314159 24H最高价 24H最低价 $ 0.300695$ 0.300695 $ 0.300695 24H最高价 $ 0.314159$ 0.314159 $ 0.314159 历史最高 $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 最低价 $ 0.282027$ 0.282027 $ 0.282027 涨跌幅（1H） -0.08% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -21.30% 漲跌幅（7D） -21.30%

Nia（NIA）当前实时价格为 $0.307049。过去 24 小时内，NIA 的交易价格在 $ 0.300695 至 $ 0.314159 之间波动，市场活跃度显著。NIA 的历史最高价为 $ 0.9085，历史最低价为 $ 0.282027。

从短期表现来看，NIA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -21.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nia（NIA）市场信息

市值 $ 92.45K$ 92.45K $ 92.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 308.17K$ 308.17K $ 308.17K 流通量 300.00K 300.00K 300.00K 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nia 的当前市值为 $ 92.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NIA 的流通量为 300.00K，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 308.17K。