NI Compute 价格 (SN27)
今天 NI Compute (SN27) 的实时价格为 1.41 USD。目前其市值为 $ 1.80M USD。SN27 兑换 USD 的价格为实时更新。
NI Compute 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- NI Compute 当天价格变化为 -7.86%
- 其循环供应量为 1.28M USD
在获取 MEXC 上从 SN27兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SN27 价格信息的首选平台。
今天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.120574827466804。
在过去30天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.120574827466804
|-7.86%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
NI Compute 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.33%
-7.86%
-28.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
了解 NI Compute（SN27）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SN27 代币的完整经济学！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SN27 兑换 VND
₫37,104.15
|1 SN27 兑换 AUD
A$2.1432
|1 SN27 兑换 GBP
￡1.0293
|1 SN27 兑换 EUR
€1.2126
|1 SN27 兑换 USD
$1.41
|1 SN27 兑换 MYR
RM5.9784
|1 SN27 兑换 TRY
₺55.5258
|1 SN27 兑换 JPY
¥203.9001
|1 SN27 兑换 RUB
₽110.544
|1 SN27 兑换 INR
₹121.6125
|1 SN27 兑换 IDR
Rp23,114.7504
|1 SN27 兑换 KRW
₩1,923.5925
|1 SN27 兑换 PHP
₱80.0598
|1 SN27 兑换 EGP
￡E.70.7397
|1 SN27 兑换 BRL
R$7.7409
|1 SN27 兑换 CAD
C$1.9035
|1 SN27 兑换 BDT
৳172.3584
|1 SN27 兑换 NGN
₦2,179.2819
|1 SN27 兑换 UAH
₴58.5573
|1 SN27 兑换 VES
Bs143.82
|1 SN27 兑换 PKR
Rs399.312
|1 SN27 兑换 KZT
₸722.6955
|1 SN27 兑换 THB
฿45.8391
|1 SN27 兑换 TWD
NT$41.6091
|1 SN27 兑换 AED
د.إ5.1747
|1 SN27 兑换 CHF
Fr1.1421
|1 SN27 兑换 HKD
HK$11.0544
|1 SN27 兑换 MAD
.د.م12.831
|1 SN27 兑换 MXN
$26.6913