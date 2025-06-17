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NI Compute 价格 (SN27)

USD

NI Compute (SN27) 实时价格图表

$1.41
$1.41$1.41
-7.80%(1D)

今天 NI Compute (SN27) 的价格

今天 NI Compute (SN27) 的实时价格为 1.41 USD。目前其市值为 $ 1.80M USD。SN27 兑换 USD 的价格为实时更新。
NI Compute 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- NI Compute 当天价格变化为 -7.86%
- 其循环供应量为 1.28M USD

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NI Compute (SN27) 价格表现 USD

今天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.120574827466804
在过去30天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，NI Compute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.120574827466804-7.86%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

NI Compute (SN27) 价格分析

NI Compute 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

-1.33%

-7.86%

-28.40%

NI Compute (SN27) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

1.28M
1.28M 1.28M

什么是NI Compute (SN27)

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NI Compute (SN27) 资源

白皮书
官网

NI Compute（SN27）代币经济

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大家还在问：关于 NI Compute (SN27) 的其他问题

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SN27 兑换为当地货币

1 SN27 兑换 VND
37,104.15
1 SN27 兑换 AUD
A$2.1432
1 SN27 兑换 GBP
1.0293
1 SN27 兑换 EUR
1.2126
1 SN27 兑换 USD
$1.41
1 SN27 兑换 MYR
RM5.9784
1 SN27 兑换 TRY
55.5258
1 SN27 兑换 JPY
¥203.9001
1 SN27 兑换 RUB
110.544
1 SN27 兑换 INR
121.6125
1 SN27 兑换 IDR
Rp23,114.7504
1 SN27 兑换 KRW
1,923.5925
1 SN27 兑换 PHP
80.0598
1 SN27 兑换 EGP
￡E.70.7397
1 SN27 兑换 BRL
R$7.7409
1 SN27 兑换 CAD
C$1.9035
1 SN27 兑换 BDT
172.3584
1 SN27 兑换 NGN
2,179.2819
1 SN27 兑换 UAH
58.5573
1 SN27 兑换 VES
Bs143.82
1 SN27 兑换 PKR
Rs399.312
1 SN27 兑换 KZT
722.6955
1 SN27 兑换 THB
฿45.8391
1 SN27 兑换 TWD
NT$41.6091
1 SN27 兑换 AED
د.إ5.1747
1 SN27 兑换 CHF
Fr1.1421
1 SN27 兑换 HKD
HK$11.0544
1 SN27 兑换 MAD
.د.م12.831
1 SN27 兑换 MXN
$26.6913