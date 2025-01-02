NFTX 价格 (NFTX)

USD

NFTX (NFTX) 实时价格图表

$48.73
$48.73$48.73
+23.70%(1D)

今天 NFTX (NFTX) 的价格

今天 NFTX (NFTX) 的实时价格为 48.69 USD。目前其市值为 $ 20.47M USD。NFTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFTX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.80K USD
- NFTX 当天价格变化为 +23.62%
- 其循环供应量为 420.00K USD

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NFTX (NFTX) 价格表现 USD

今天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.3
在过去30天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +33.2304234930
在过去60天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +46.6186008060
在过去90天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +27.219369693148627

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +9.3+23.62%
30天$ +33.2304234930+68.25%
60天$ +46.6186008060+95.75%
90天$ +27.219369693148627+126.77%

NFTX (NFTX) 价格分析

NFTX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 39.03
$ 39.03$ 39.03

$ 48.75
$ 48.75$ 48.75

$ 499.09
$ 499.09$ 499.09

+1.77%

+23.62%

+37.09%

NFTX (NFTX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

$ 47.80K
$ 47.80K$ 47.80K

420.00K
420.00K 420.00K

什么是NFTX (NFTX)

NFT-backed index funds on Ethereum

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NFTX (NFTX) 资源

官网

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NFTX 兑换为当地货币

1 NFTX 兑换 AUD
A$77.904
1 NFTX 兑换 GBP
38.952
1 NFTX 兑换 EUR
46.7424
1 NFTX 兑换 USD
$48.69
1 NFTX 兑换 MYR
RM217.6443
1 NFTX 兑换 TRY
1,719.7308
1 NFTX 兑换 JPY
¥7,650.6597
1 NFTX 兑换 RUB
5,379.7581
1 NFTX 兑换 INR
4,174.6806
1 NFTX 兑换 IDR
Rp785,322.4707
1 NFTX 兑换 PHP
2,820.1248
1 NFTX 兑换 EGP
￡E.2,471.0175
1 NFTX 兑换 BRL
R$301.3911
1 NFTX 兑换 CAD
C$70.1136
1 NFTX 兑换 BDT
5,818.455
1 NFTX 兑换 NGN
75,371.1462
1 NFTX 兑换 UAH
2,047.9014
1 NFTX 兑换 VES
Bs2,483.19
1 NFTX 兑换 PKR
Rs13,562.5995
1 NFTX 兑换 KZT
25,558.8417
1 NFTX 兑换 THB
฿1,668.6063
1 NFTX 兑换 TWD
NT$1,601.4141
1 NFTX 兑换 CHF
Fr43.821
1 NFTX 兑换 HKD
HK$378.3213
1 NFTX 兑换 MAD
.د.م491.769