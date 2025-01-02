NFTX 价格 (NFTX)
今天 NFTX (NFTX) 的实时价格为 48.69 USD。目前其市值为 $ 20.47M USD。NFTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFTX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.80K USD
- NFTX 当天价格变化为 +23.62%
- 其循环供应量为 420.00K USD
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今天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.3。
在过去30天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +33.2304234930。
在过去60天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +46.6186008060。
在过去90天内，NFTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +27.219369693148627。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +9.3
|+23.62%
|30天
|$ +33.2304234930
|+68.25%
|60天
|$ +46.6186008060
|+95.75%
|90天
|$ +27.219369693148627
|+126.77%
NFTX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.77%
+23.62%
+37.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
NFT-backed index funds on Ethereum
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|1 NFTX 兑换 AUD
A$77.904
|1 NFTX 兑换 GBP
￡38.952
|1 NFTX 兑换 EUR
€46.7424
|1 NFTX 兑换 USD
$48.69
|1 NFTX 兑换 MYR
RM217.6443
|1 NFTX 兑换 TRY
₺1,719.7308
|1 NFTX 兑换 JPY
¥7,650.6597
|1 NFTX 兑换 RUB
₽5,379.7581
|1 NFTX 兑换 INR
₹4,174.6806
|1 NFTX 兑换 IDR
Rp785,322.4707
|1 NFTX 兑换 PHP
₱2,820.1248
|1 NFTX 兑换 EGP
￡E.2,471.0175
|1 NFTX 兑换 BRL
R$301.3911
|1 NFTX 兑换 CAD
C$70.1136
|1 NFTX 兑换 BDT
৳5,818.455
|1 NFTX 兑换 NGN
₦75,371.1462
|1 NFTX 兑换 UAH
₴2,047.9014
|1 NFTX 兑换 VES
Bs2,483.19
|1 NFTX 兑换 PKR
Rs13,562.5995
|1 NFTX 兑换 KZT
₸25,558.8417
|1 NFTX 兑换 THB
฿1,668.6063
|1 NFTX 兑换 TWD
NT$1,601.4141
|1 NFTX 兑换 CHF
Fr43.821
|1 NFTX 兑换 HKD
HK$378.3213
|1 NFTX 兑换 MAD
.د.م491.769