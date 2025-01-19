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NFTREASURE 价格 (TRESR)

USD

NFTREASURE (TRESR) 实时价格图表

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-6.80%(1D)

今天 NFTREASURE (TRESR) 的价格

今天 NFTREASURE (TRESR) 的实时价格为 0.00164931 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TRESR 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFTREASURE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 213.82 USD
- NFTREASURE 当天价格变化为 -7.13%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NFTREASURE (TRESR) 价格表现 USD

今天内，NFTREASURE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000126735678813189
在过去30天内，NFTREASURE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000526877
在过去60天内，NFTREASURE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008675812
在过去90天内，NFTREASURE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016264251903621073

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000126735678813189-7.13%
30天$ +0.0000526877+3.19%
60天$ -0.0008675812-52.60%
90天$ -0.0016264251903621073-49.65%

NFTREASURE (TRESR) 价格分析

NFTREASURE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00163953
$ 0.00163953$ 0.00163953

$ 0.00178827
$ 0.00178827$ 0.00178827

$ 0.185056
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+0.57%

-7.13%

+4.08%

NFTREASURE (TRESR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 213.82
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什么是NFTREASURE (TRESR)

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NFTREASURE (TRESR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 NFTREASURE (TRESR) 的其他问题

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TRESR 兑换为当地货币

1 TRESR 兑换 AUD
A$0.0026553891
1 TRESR 兑换 GBP
0.0013524342
1 TRESR 兑换 EUR
0.0015998307
1 TRESR 兑换 USD
$0.00164931
1 TRESR 兑换 MYR
RM0.007421895
1 TRESR 兑换 TRY
0.0584350533
1 TRESR 兑换 JPY
¥0.2577376737
1 TRESR 兑换 RUB
0.1690377819
1 TRESR 兑换 INR
0.1427972598
1 TRESR 兑换 IDR
Rp27.0378645264
1 TRESR 兑换 PHP
0.0965671005
1 TRESR 兑换 EGP
￡E.0.083125224
1 TRESR 兑换 BRL
R$0.010060791
1 TRESR 兑换 CAD
C$0.0023750064
1 TRESR 兑换 BDT
0.200391165
1 TRESR 兑换 NGN
2.5690147353
1 TRESR 兑换 UAH
0.0694524441
1 TRESR 兑换 VES
Bs0.08906274
1 TRESR 兑换 PKR
Rs0.4597946418
1 TRESR 兑换 KZT
0.8754207618
1 TRESR 兑换 THB
฿0.0567197709
1 TRESR 兑换 TWD
NT$0.0542458059
1 TRESR 兑换 CHF
Fr0.0015008721
1 TRESR 兑换 HKD
HK$0.0128316318
1 TRESR 兑换 MAD
.د.م0.0165590724