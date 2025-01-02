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NFTify 价格 (N1)

USD

NFTify (N1) 实时价格图表

$0.00266116
$0.00266116$0.00266116
+1.40%(1D)

今天 NFTify (N1) 的价格

今天 NFTify (N1) 的实时价格为 0.00266116 USD。目前其市值为 $ 54.19K USD。N1 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFTify 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.65 USD
- NFTify 当天价格变化为 +1.50%
- 其循环供应量为 20.36M USD

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NFTify (N1) 价格表现 USD

今天内，NFTify 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NFTify 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019190268
在过去60天内，NFTify 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005751269
在过去90天内，NFTify 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.50%
30天$ -0.0019190268-72.11%
60天$ +0.0005751269+21.61%
90天$ 0--

NFTify (N1) 价格分析

NFTify 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00262195
$ 0.00262195$ 0.00262195

$ 0.00266594
$ 0.00266594$ 0.00266594

$ 0.220832
$ 0.220832$ 0.220832

--

+1.50%

-19.72%

NFTify (N1) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

20.36M
20.36M 20.36M

什么是NFTify (N1)

NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost.

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NFTify (N1) 资源

官网

大家还在问：关于 NFTify (N1) 的其他问题

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N1 兑换为当地货币

1 N1 兑换 AUD
A$0.0042844676
1 N1 兑换 GBP
0.002128928
1 N1 兑换 EUR
0.0025813252
1 N1 兑换 USD
$0.00266116
1 N1 兑换 MYR
RM0.0118953852
1 N1 兑换 TRY
0.0939123364
1 N1 兑换 JPY
¥0.418068236
1 N1 兑换 RUB
0.2954153716
1 N1 兑换 INR
0.2281678584
1 N1 兑换 IDR
Rp42.9219294748
1 N1 兑换 PHP
0.1542940568
1 N1 兑换 EGP
￡E.0.1350804816
1 N1 兑换 BRL
R$0.016499192
1 N1 兑换 CAD
C$0.0038320704
1 N1 兑换 BDT
0.31800862
1 N1 兑换 NGN
4.1130622844
1 N1 兑换 UAH
0.1120614476
1 N1 兑换 VES
Bs0.13571916
1 N1 兑换 PKR
Rs0.741665292
1 N1 兑换 KZT
1.3969227188
1 N1 兑换 THB
฿0.0912511764
1 N1 兑换 TWD
NT$0.0874989408
1 N1 兑换 CHF
Fr0.0024216556
1 N1 兑换 HKD
HK$0.0206772132
1 N1 兑换 MAD
.د.م0.0269043276