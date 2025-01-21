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NFTBomb 价格 (NBP)

USD

NFTBomb (NBP) 实时价格图表

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+6.60%(1D)

今天 NFTBomb (NBP) 的价格

今天 NFTBomb (NBP) 的实时价格为 0.00003047 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NBP 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFTBomb 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 67.75 USD
- NFTBomb 当天价格变化为 +7.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NFTBomb (NBP) 价格表现 USD

今天内，NFTBomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NFTBomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000000060
在过去60天内，NFTBomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000038429
在过去90天内，NFTBomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00000831176831548865

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.09%
30天$ -0.0000000060-0.01%
60天$ -0.0000038429-12.61%
90天$ -0.00000831176831548865-21.43%

NFTBomb (NBP) 价格分析

NFTBomb 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00002839
$ 0.00002839$ 0.00002839

$ 0.00003251
$ 0.00003251$ 0.00003251

$ 0.159541
$ 0.159541$ 0.159541

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+7.09%

-1.67%

NFTBomb (NBP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.75
$ 67.75$ 67.75

0.00
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什么是NFTBomb (NBP)

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NFTBomb (NBP) 资源

官网

大家还在问：关于 NFTBomb (NBP) 的其他问题

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NBP 兑换为当地货币

1 NBP 兑换 AUD
A$0.000048752
1 NBP 兑换 GBP
0.0000246807
1 NBP 兑换 EUR
0.0000292512
1 NBP 兑换 USD
$0.00003047
1 NBP 兑换 MYR
RM0.0001362009
1 NBP 兑换 TRY
0.0010850367
1 NBP 兑换 JPY
¥0.0047386944
1 NBP 兑换 RUB
0.0030899627
1 NBP 兑换 INR
0.0026350456
1 NBP 兑换 IDR
Rp0.4995081168
1 NBP 兑换 PHP
0.0017803621
1 NBP 兑换 EGP
￡E.0.0015332504
1 NBP 兑换 BRL
R$0.0001837341
1 NBP 兑换 CAD
C$0.0000438768
1 NBP 兑换 BDT
0.0037152071
1 NBP 兑换 NGN
0.0473135113
1 NBP 兑换 UAH
0.0012867481
1 NBP 兑换 VES
Bs0.00164538
1 NBP 兑换 PKR
Rs0.0084968642
1 NBP 兑换 KZT
0.016164335
1 NBP 兑换 THB
฿0.0010371988
1 NBP 兑换 TWD
NT$0.0009969784
1 NBP 兑换 CHF
Fr0.000027423
1 NBP 兑换 HKD
HK$0.0002370566
1 NBP 兑换 MAD
.د.م0.0003053094